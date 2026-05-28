Según los uruguayos, la inseguridad y el desempleo continúan siendo los principales problemas del país

Cuando se pregunta a los uruguayos en forma espontánea cuáles son los principales problemas del país, la “inseguridad” ocupa el primer lugar: casi seis de cada diez la señalan ya sea como primera o segunda mención, aventajando con holgura a las referencias al “desempleo”, que se ubica en el segundo lugar, mencionado por un tercio de la población. Los datos corresponden a la última encuesta de Equipos Consultores.

Por debajo de estos dos, con guarismos más bajos pero aún relevantes, aparecen las referencias a la “situación económica”, a “problemas sociales” y a la “educación”.

En un tercer escalón se mencionan temas diversos como el “gobierno”, “la política”, la “droga”, la “suba de precios” y la “actitud de la gente”.

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En términos generales, el orden de estos principales problemas muestra pocas variaciones a lo largo del tiempo, aunque suele haber variaciones en sus magnitudes. Puntualmente, en abril se aprecia un incremento significativo de la preocupación por la “inseguridad” (58%), el más alto del actual período de gobierno, aunque aún por debajo de los registros más altos del gobierno anterior.

También crecen las referencias al “desempleo”. En este caso, la variación puntual de abril respecto a febrero se ubica dentro del margen de error de la medición, pero en el mediano plazo se aprecia con más claridad cierta tendencia creciente. Como contrapartida, disminuyen las menciones a la “situación económica” como categoría genérica de preocupación actual.

Finalmente, también crecen en abril las referencias a los “problemas sociales”. Esta categoría genérica incluye, entre otras cosas, referencias a las personas en situación de calle, las cuales representan un componente importante de esta medición. Los niveles actuales de preocupación por los problemas sociales no son extraordinariamente altos en comparación con un año atrás pero sí tienen un movimiento notorio en abril, luego de varios meses de caída modesta pero sostenida.

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En balance, las referencias espontáneas de los uruguayos a los problemas del país siguen mostrando un patrón razonablemente estable pero, a su vez, movimientos en respuesta a coyunturas particulares que inciden sobre sus magnitudes.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada: