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Evalúan positiva la primera jornada

Segundo día del plan "Más Barrio" en Cerro Norte: "Esto permite una acción concreta"

La ministra de Vivienda dijo que el programa busca atender “desigualdades” y completar las políticas públicas que los CAIF, las escuelas y la policlínica atienden “de una manera insuficiente”.

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Este viernes se cumple la segunda jornada del programa “Más Barrio” en Cerro Norte, unas pocas manzanas ubicadas en el oeste de Montevideo, que en los últimos tiempos han estado sacudidas por la violencia criminal.

“Fue una muy buena jornada la del día de ayer”, valoró la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, y agregó que se censaron todas las viviendas previstas. Dijo que se busca atender las desigualdades en el barrio, escuchar a los vecinos y mejorar los entornos públicos, así como también la vialidad y la iluminación.

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Quién es quién en el mapa criminal de Cerro Norte, una baja en homicidios y un camino favorable para el plan Más Barrio

La jerarca dijo que el CAIF, la escuela y la policlínica están presentes pero no alcanza. Atienden demandas “de una manera insuficiente” pero se necesita más presencia del Estado.

Juan Martín Fernández, director de Transferencia y Análisis de Datos del Mides, dijo que el jueves fueron censados 250 hogares y este viernes prevén que sean 300. El Ministerio de Desarrollo Social procesará todos los datos.

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