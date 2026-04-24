Segundo día del plan "Más Barrio" en Cerro Norte: "Esto permite una acción concreta"

Este viernes se cumple la segunda jornada del programa “Más Barrio” en Cerro Norte, unas pocas manzanas ubicadas en el oeste de Montevideo, que en los últimos tiempos han estado sacudidas por la violencia criminal.

Este año y el anterior, con arrestos de narcotraficantes importantes de la zona, la violencia ha apaciguado y eso ha permitido el despliegue de este plan en el barrio, sostiene la Policía .

“Fue una muy buena jornada la del día de ayer”, valoró la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, y agregó que se censaron todas las viviendas previstas. Dijo que se busca atender las desigualdades en el barrio, escuchar a los vecinos y mejorar los entornos públicos, así como también la vialidad y la iluminación.

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La jerarca dijo que el CAIF, la escuela y la policlínica están presentes pero no alcanza. Atienden demandas “de una manera insuficiente” pero se necesita más presencia del Estado.

Juan Martín Fernández, director de Transferencia y Análisis de Datos del Mides, dijo que el jueves fueron censados 250 hogares y este viernes prevén que sean 300. El Ministerio de Desarrollo Social procesará todos los datos.