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HOENIR SARTHOU

"Sea cual sea el fallo seguramente va a haber apelación": se realizó primera audiencia por recurso contra prospección sísmica

El abogado de los ambientalistas indicó que "se sabe que es una actividad dañosa para el medio ambiente".

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Este viernes se realizó la primera audiencia en el juzgado civil por el recurso de amparo que presentaron organizaciones ambientalistas en contra de la prospección sísmica en Uruguay.

Los demandados son el Ministerio de Ambiente, el de Industria, el de Ganadería, Ancap y la empresa que realiza la actividad en el país.

El abogado que los representa Hoenir Sarthou explicó que la primera instancia consistió en "oír las defensas de los tres ministerios, de Ancap y la empresa que están citados".

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"Ahora hay que evaluar los argumentos que han dado, eso se traslada para la semana que viene, para el martes, en que van a declarar 11 testigos. Tres nuestros y el resto de los demandados", indicó el defensor.

"Sea cual sea el fallo seguramente va a haber apelación", consideró Sarthou.

"Lo que sabemos es los antecedentes de prospecciones anteriores y la experiencia del equipo científico que ha armado el informe sobre el cual basamos nuestra demanda, que es que efectivamente hay una serie de hechos objetivos que es inevitable que produzcan. Cuando uno mira el tratamiento que se le dio a esto en el Ministerio de Ambiente, es porque causa daño. Fue calificado como un proyecto de categoría C, se le pusieron una serie de corta pizzas y pedir planes porque se sabe que es una actividad dañosa para el medio ambiente", remarcó el abogado.

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