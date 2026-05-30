El éxito de "Cara Jaula" y el furor por completar el álbum del Mundial antes de que empiece el campeonato

El puesto de Cara Jaula en 8 de Octubre, y el furor por las figuritas del Mundial.

Se sabe desde hace años, décadas, que en Uruguay muchísimos niños, niñas, padres, madres, abuelos, abuelas, y familias enteras, se meten de lleno en eso de comprar y cambiar figuritas para completar el álbum del Mundial cada cuatro años.

Este 2026 no fue la excepción y a medida que se acerca la fecha de inicio del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá (el 11 de junio) aumenta el interés y el deseo por completar el álbum, que este año tiene 980 figuritas, lo que lo hace más difícil.

Fue así que a un vendedor se le ocurrió abrir una cuenta de Instagram para vender y canjear figuritas, y lo que empezó de manera tímida se convirtió en todo un fenómeno de redes sociales, pero en especial de contacto presencial en la calle.

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“Cara Jaula”, así se apoda este vendedor que tiene ya tres puestos en 8 de Octubre donde a diario cambia y vende cientos de figuritas, y asegura que así ayudó a muchos a completar el álbum.

Entre las curiosidades está el precio de las figuritas más buscadas, la de Cristiano Ronaldo a 300 pesos y la de Messi a 200, contó este sábado a Subrayado.