Sábado cubierto, con 100% de humedad y precipitaciones en algunas zonas del país

Noroeste

Temperatura mínima 11°C y máxima de 20°C

Mañana: Cubierto. Precipitaciones y tormentas. Mejoras temporarias. Nieblas y neblinas.

Viento: Sector E 05-20 km/h.

Tarde/Noche: Cubierto. Precipitaciones y tormentas. Nieblas y neblinas.

Viento: SE 10-20 km/h, período de variables 0-10 km/h.

Noreste

Temperatura mínima 11°C y máxima de 19°C

Mañana: Cubierto. Precipitaciones y tormentas. Mejoras temporarias. Nieblas y neblinas.

Viento: Sector E 05-20 km/h a variables 0-15 km/h.

Tarde/Noche: Cubierto. Precipitaciones y tormentas. Nieblas y neblinas.

Viento: Variables 0-15 km/h.

Suroeste

Temperatura mínima 9°C y máxima de 18°C

Mañana: Nuboso y cubierto. Probables precipitaciones aisladas. Nieblas y neblinas.

Viento: E y SE 05-20 km/h.

Tarde/Noche: Nuboso y cubierto. Probables precipitaciones aisladas. Neblinas.

Viento: SE 10-20 km/h, período de variables 0-10 km/h.

Centro-Sur

Temperatura mínima 9°C y máxima de 17°C

Mañana: Cubierto. Precipitaciones aisladas. Neblinas y bancos de niebla.

Viento: Sector E 10-30 km/h a variables 0-15 km/h.

Tarde/Noche: Nuboso y cubierto. Precipitaciones y probables tormentas. Nieblas y neblinas.

Viento: Sector S 10-20 km/h a variables 0-15 km/h

Este

Temperatura mínima 7°C y máxima de 18°C

Mañana: Cubierto. Precipitaciones y tormentas aisladas. Nieblas y neblinas.

Viento: Sector E 10-30 km/h, rachas de 40 km/h en zonas costeras a variables 0-15 km/h.

Tarde/Noche: Cubierto. Precipitaciones y tormentas. Nieblas y neblinas.

Viento: Variables 0-15 km/h.

Pronóstico extendido

Precipitaciones

Entre el viernes 6 y el martes 10 de setiembre hay probabilidad de precipitaciones en el país. En particular, en la tarde-noche del viernes 6 hay probabilidad media en el norte, durante el sábado 7 y el domingo 8 de setiembre la probabilidad es alta en el norte y baja en el sur. El lunes 9 se esperan lluvias en todo el territorio. En este evento, los acumulados estarán entre 60 y 100 mm, salvo en la región suroeste donde estarán entre 20 y 50 mm. Por otro lado, durante el martes 10 hay probabilidad media de lluvias en todo el país, con acumulados entre 5 y 15 mm. Entre el miércoles 11 y el viernes 13 de setiembre no se esperan precipitaciones. Finalmente, no se descartan lluvias para el sábado 14.

Temperaturas

Al norte del río Negro, se prevé un gradual ascenso de temperaturas hacia el lunes 9 de setiembre con mínimas entre 14 y 17°C y máximas entre 21 y 25°C. Desde el martes 10 hasta el jueves 12 de setiembre las temperaturas descenderán, llegando a mínimas entre 2 y 5°C y máximas entre 15 y 18°C. Finalmente, se espera un leve ascenso hacia el sábado 14 de setiembre.

Al sur del río Negro, desde el domingo 8 hasta el jueves 12 de setiembre las temperaturas descenderán, llegando a mínimas entre 4 y 7°C y máximas entre 12 y 16°C, que se mantendrán hasta el sábado 14 de setiembre.

Vientos

El domingo 8 los vientos tendrán dirección variable e intensidades entre 10 y 20 km/h. El lunes 9 de setiembre se prevé una rotación hacia el sector sur, que se mantendrá hasta el martes 10, con intensidades entre 15 y 35 km/h y valores superiores en la zona costera. Durante el miércoles 11 y el jueves 12 de setiembre los vientos serán calmos mientras que entre el viernes 13 y el sábado 14 estarán del sector este, con intensidades entre 10 y 20 km/h.