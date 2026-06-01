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condena en chuy

A la cárcel el hombre que transportó 5,5 kilos de marihuana en una valija desde Montevideo a Chuy

El brasileño, de 36 años, fue condenado mediante un proceso abreviado a dos años y ocho meses de prisión por suministro de drogas.

Foto cedida a Subrayado. Valija con la droga incautada.

Foto cedida a Subrayado. Valija con la droga incautada.

Nailons cubiertos con café para tapar la droga.

Nailons cubiertos con café para tapar la droga.

La Justicia condenó a dos años y ocho meses de prisión al brasileño de 36 años que fue detenido en Chuy cuando transportaba más de cinco kilos de marihuana en una valija en un ómnibus que había partido desde Montevideo.

La Policía encontró en la valija cuatro paquetes de nailon transparentes cubiertos de café. En su interior había marihuana.

Policía Científica hizo el relevamiento y pesaje de la droga, que arrojó un peso de cinco kilos y medio.

Foto cedida a Subrayado. Valija con la droga incautada.
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Detienen a un hombre que transportó en ómnibus casi seis kilos de marihuana en una valija
marihuana-incautada-valija-chuy
Nailons cubiertos con café para tapar la droga.

Nailons cubiertos con café para tapar la droga.

Tras la audiencia judicial, la Justicia Letrada de 2.º Turno de Chuy dispuso la condena del hombre como autor de un delito de suministro de drogas. La pena fue de dos años y ocho meses de penitenciaría, mediante un proceso abreviado, informó la Policía.

El hombre había sido detenido en la madrugada del viernes tras llegar a la terminal de Chuy. Según información policial, había viajado en un ómnibus de transporte interdepartamental desde Montevideo y al arribar fue interceptado por efectivos del PADO.

La investigación indicó que el cargamento tenía como destino una vivienda del barrio Samuel. La Policía montó un operativo en esa zona para intentar detener a quien recibiría la droga, pero la persona logró escapar al advertir la presencia de los efectivos.

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