CONFERENCIA DE PRENSA DE BIELSA

"No tengo ninguna diferencia con Luis Suárez pero opté por Viñas, Aguirre y Núñez", dijo Bielsa

Bielsa dijo que tomó “como un pronunciamiento sincero” lo que dijo Suárez de que estaba dispuesto a volver a la Selección Uruguaya si lo convocan, pero que optó por otros delanteros.

El DT de la Selección Uruguaya Marcelo Bielsa explicó en conferencia de prensa por qué no pensó en citar a Luis Suárez, pese a que el histórico goleador de la Celeste dijo que estaba dispuesto a volver si lo convocaban.

Bielsa recordó que no tiene en cuenta a Suárez desde que dijo que daba un paso al costado de la Selección “para dar paso a otros”, y mencionó en esa lista a Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

“Luego dijo que estaba dispuesto a aportar a la Selección y lo entendí como un pronunciamiento sincero. No tengo ninguna diferencia con Suárez pero opté por Viñas, Aguirre y Núñez. Las decisiones pueden tener errores pero no me guía nada más allá de lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”, dijo el entrenador.

“No es una improvisación o un capricho, sino producto de mi capacidad de análisis, que es a lo que recurro”, agregó.

