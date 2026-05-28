Lanzaron una bomba molotov hacia la cochera de una edila que abandonó el FA en Rocha

Susana Núñez, edila del FA en Rocha.

, Una bomba molotov fue lanzada hacia la cochera de la edila de Rocha Susana Núñez, en el predio de su casa en La Paloma. Ocurrió a las 2:58 de este jueves, según registró una cámara de seguridad.

Núñez dijo a Subrayado que escuchó el estruendo y al girar la cámara de vigilancia observó que, al lado de su auto, había llamas. “Tiraron algo para adentro, prendido fuego. No sé cómo hice pero lo apagué (…) Mi casa es de madera y el cerco también, muy combustibles. No había viento”, explicó.

Al lugar concurrió la Policía y los bomberos de La Paloma.

Núñez continúa ocupando la banca de edila, aunque hace algunos meses dejó el Frente Amplio (FA) tras recibir cuestionamientos por votar el fideicomiso impulsado por el Partido Nacional. En aquella instancia, el intendente nacionalista consiguió el apoyo de dos ediles frenteamplistas luego de negociaciones y el proyecto fue aprobado.

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