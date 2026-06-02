García afirmó que proceso de compra de la camioneta de Orsi tuvo "falta de transparencia" y "oscuridad"

El senador del Partido Nacional, Javier García, reclamó una explicación transparente y documentada del proceso de compra de la camioneta del presidente Yamandú Orsi, pocos días antes de asumir, con un descuento de 25.000 dólares.

La bancada nacionalista se reunió este martes para analizar el tema, que García calificó como "bien grave" e "institucionalmente grave", y que la credibilidad del mandatario está afectada por sus propias acciones.

"Tratar de quitarle importancia no estaría bien", afirmó. Para García, el proceso tuvo "falta de transparencia" y "oscuridad", y que Orsi ha abonado a eso. "Cada día que pasa es peor", sostuvo.

"Cuando se afecta la institucionalidad, el problema es serio, es grave, no se le puede quitar importancia", indicó. El nacionalista pidió que "no se le tome el pelo a la gente" y aseguró que "se ha querido banalizar un hecho que es serio".

Reclamó que se respondan los pedidos de informes, pero dijo que hay "voluntad de fugar del problema" y que se trata de esconder atrás de un organismo cuestionado como la Junta de Transparencia y Ética Pública. "Quien le cree a la Jutep", indicó y agregó que el Frente Amplio "ya va con el resultado visto porque le cuesta defenderlo, explicarlo ante la gente".