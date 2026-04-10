Fue detenido en las últimas horas un recluso que se había fugado de la Unidad N° 21 de Artigas.
Recluso fugado fue detenido en escuela rural; había pedido alojamiento y presentaba incoherencias al hablar
El hecho ocurrió en las últimas horas en el departamento de Artigas. El hombre declaró haber sufrido una caída de un caballo y fue derivado a un centro de salud; está a disposición de la Justicia.
El operativo permitió la captura en las inmediaciones de la Escuela N° 4, ubicada sobre el ex trazado de ruta 30.
La Policía recibió información de la presencia de un hombre en actitud sospechosa en el centro educativo. En una primera instancia, los efectivos no encontraron a nadie.
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Una docente dijo que el individuo había solicitado alojamiento y presentaba incoherencias en sus manifestaciones.
En una segunda instancia el hombre fue ubicado y detenido, quedando a disposición de la Justicia.
El recluso declaró haber sufrido una caída de un caballo y solicitó ser llevado a un centro de salud, por lo que fue trasladado al hospital local donde recibió asistencia médica.
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