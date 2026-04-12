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MINISTRO DE ECONOMÍA

Previo a su viaje a EEUU para reunirse con organismos internacionales, Oddone participó de mateada de las que dijo tiene "mucho que aprender"

"Venimos a responder preguntas de los vecinos", señaló el ministro de Economía y comentó que en las reuniones en Washington presentará los desafíos que el país tiene y cómo está preparado.

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El ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone participó este domingo de una mateada organizada por el Movimiento de Participación Popular en el barrio Peñarol.

"Venimos a responder preguntas de los vecinos, a escuchar lo que los ciudadanos dicen, a veces uno en el ministerio está mucho rato encerrado hablando con empresarios, con el movimiento sindical y con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero lo que no hay es un contacto directo con los ciudadanos y por lo tanto en estos tipos de actividades de las cuales yo tengo mucho que aprender, seguramente son muy útiles para tomar nota de varias cosas que inquietan o preocupan a la ciudadanía", dijo el ministro.

Oddone viaja este lunes a Washington donde se reúne con organismos internacionales "financiadores en parte de la deuda uruguaya", con inversores de la deuda uruguaya, con empresarios que exploran inversiones en Uruguay y para continuar con las relaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos.

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"Vamos a ir a presentar dónde está Uruguay, los desafíos que Uruguay tiene, cómo está preparado Uruguay para enfrentar este escenario internacional complejo, cuáles son las fortalezas y por lo tanto cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo para estar mejor preparados y evitar que el efecto de este fenómeno internacional sea más intenso sobre Uruguay", agregó.

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