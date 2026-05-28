Presidente de Peñarol respaldó en el cargo a Diego Aguirre y pidió disculpas a los hinchas por malos resultados

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, respaldó en el cargo al entrenador Diego Aguirre, luego de que el club quedó último en su grupo de Copa Libertadores y no clasificó a la Sudamericana. También pidió disculpas a los socios y todos los hinchas.

“Luego de finalizada nuestra participación en esta Copa Libertadores 2026 me toca pedir perdón a todos los socios e hinchas de nuestro Club, porque la Copa no fue la que planificamos”, señaló en el escrito.

“Como presidente, no evalúo un cambio de técnico, y si Diego me lo planteara (cosa que no pasó, ni ayer ni hoy) le pediría que descanse unos días, que renueve la ilusión y que continúe con nosotros”, sostuvo.

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Ruglio afirmó además que “es un gran fracaso quedar cuartos en el grupo, sin haber ganado partidos en esta edición” y aseguró que sigue creyendo que Aguirre “es el mejor técnico que hoy en día puede tener Peñarol”.

“Con grandes aciertos, y claro que también comete errores, como todo técnico en el mundo”, escribió el presidente aurinegro.

También defendió al plantel y rechazó los cuestionamientos tras la eliminación. “No creo en la lógica de que, cuando se gana, me saco fotos con todos y son unos héroes (...) y a los sesenta días son un desastre. Ni creo ni apoyo ese tipo de pensamientos”, indicó.

Además, mencionó las lesiones de jugadores importantes como una de las atenuantes del mal rendimiento en la Copa. “Eso no justifica la pésima Copa que hicimos, pero seguro tienen un peso muy fuerte en lo deportivo, en lo mental y en la planificación de cada partido”, expresó.

Sobre la presión por los resultados, Ruglio remarcó: “Como presidente soy el principal responsable cuando algo no sale bien y no me gusta sacarme culpas, centrándolas solo en jugadores o cuerpos técnicos”.

La carta completa

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