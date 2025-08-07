Presidente de OSE anunció plan piloto con medidores inteligentes y monitoreo en tiempo real del consumo de agua

Los contadores de OSE que serán sustituidos por nuevos medidores inteligentes.

El presidente de OSE Pablo Ferreri anunció la aplicación de un plan piloto con medidores inteligentes para el monitoreo en tiempo real del consumo de agua y de las pérdidas que tiene el sistema, que alcanzan al 50% si se consideran los caños rotos y las tarifas impagas o los fraudes.

Ferreri dijo que hay un programa acordado con financiamiento de organismos internacionales por 60 millones de dólares para comenzar con la sustitución de los viejos contadores de agua por medidores inteligentes, como los que instala UTE desde hace algunos años en todo el país.

De hecho Ferreri dijo que el objetivo de OSE es tener un centro de monitoreo en línea, como el de UTE, para saber en tiempo real el consumo de agua y ubicar las pérdidas o roturas del sistema de cañerías.

El objetivo último es reducir al máximo ese 50% de agua que OSE no factura o no cobra, dijo su presidente este jueves entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

El plan piloto con medidores inteligentes comenzará en la ciudad de Salto y se replicará en algunas zonas de Montevideo, para luego extenderse poco a poco a todo el país.

Ferreri dijo que Salto será la prueba de “la OSE del futuro”, esto es: aplicación de “telemedición e internet de las cosas”.

Estos nuevos medidores inteligentes, con reporte de información en tiempo real, será sin costo para los clientes, aclaró.

En paralelo habrá un programa de reparación y sustitución de cañerías viejas por otras nuevas y más resistentes.

Pablo Ferreri, presidente de OSE.