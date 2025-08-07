RECIBÍ EL NEWSLETTER
AGUA POTABLE

Presidente de OSE anunció plan piloto con medidores inteligentes y monitoreo en tiempo real del consumo de agua

El presidente de OSE Pablo Ferreri dijo que el plan piloto con medidores inteligente comenzará en Salto y en algunas zonas de Montevideo. Monitoreo en tiempo real del consumo y de las pérdidas de agua.

Los contadores de OSE que serán sustituidos por nuevos medidores inteligentes.

Los contadores de OSE que serán sustituidos por nuevos medidores inteligentes.

Pablo-Ferreri-arriba-gente-agosot

El presidente de OSE Pablo Ferreri anunció la aplicación de un plan piloto con medidores inteligentes para el monitoreo en tiempo real del consumo de agua y de las pérdidas que tiene el sistema, que alcanzan al 50% si se consideran los caños rotos y las tarifas impagas o los fraudes.

Ferreri dijo que hay un programa acordado con financiamiento de organismos internacionales por 60 millones de dólares para comenzar con la sustitución de los viejos contadores de agua por medidores inteligentes, como los que instala UTE desde hace algunos años en todo el país.

De hecho Ferreri dijo que el objetivo de OSE es tener un centro de monitoreo en línea, como el de UTE, para saber en tiempo real el consumo de agua y ubicar las pérdidas o roturas del sistema de cañerías.

ortuno defendio cancelacion de arazati por sustento tecnico; para oposicion es una decision politica
Seguí leyendo

Ortuño defendió cancelación de Arazatí por "sustento técnico"; para oposición es "una decisión política"

El objetivo último es reducir al máximo ese 50% de agua que OSE no factura o no cobra, dijo su presidente este jueves entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

El plan piloto con medidores inteligentes comenzará en la ciudad de Salto y se replicará en algunas zonas de Montevideo, para luego extenderse poco a poco a todo el país.

Ferreri dijo que Salto será la prueba de “la OSE del futuro”, esto es: aplicación de “telemedición e internet de las cosas”.

Estos nuevos medidores inteligentes, con reporte de información en tiempo real, será sin costo para los clientes, aclaró.

En paralelo habrá un programa de reparación y sustitución de cañerías viejas por otras nuevas y más resistentes.

Pablo Ferreri, presidente de OSE.

Pablo-Ferreri-arriba-gente-agosot

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente laboral

Un arquitecto murió tras caer de la terraza de un edificio en construcción en La Blanqueada
LA VÍCTIMA TIENE 11 AÑOS

Hombre intentó abusar de un niño en parque Roosevelt y fue condenado; ya había cometido delitos sexuales
ARTIGAS

Dos hombres fueron condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios Mides
EN SANTA LUCÍA

Condenaron a 14 años de cárcel a un hombre que agredió, privó de libertad y abusó sexualmente a su pareja
ACUSAN "FALTA DE SENSIBILIDAD"

Damnificados por Conexión Ganadera indignados; viuda de Basso cumplirá domiciliaria en apartamento de Punta del Este

Te puede interesar

Gustavo Basso y Pablo Carrasco, en una actividad de Conexión Ganadera. Foto: captura de pantalla de video publicado por Conexión Ganadera.
CASO CONEXIÓN GANADERA

Juez declaró el concurso necesario de la herencia de Gustavo Basso y designa un síndico para que la administre
Foto: Subrayado. Movilización de la FUS frente al MEF.
centro de montevideo

Tránsito con cortes y desvíos en inmediaciones de la Plaza Cagancha por acto de la FUS
Foto: FocoUy. Carlos Negro (derecha) y José Manuel Azambuya (izquierda).
jueves y viernes

Carlos Negro viajó al litoral para reunirse con seis jefes de Policía y directores de varias áreas

Dejá tu comentario