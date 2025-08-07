RECIBÍ EL NEWSLETTER
jueves y viernes

Carlos Negro viajó al litoral para reunirse con seis jefes de Policía y directores de varias áreas

El ministro del Interior, Carlos Negro, y otras autoridades, viajaron este miércoles al litoral y estarán allí durante jueves y viernes.

Foto: FocoUy. Carlos Negro (derecha) y José Manuel Azambuya (izquierda).

El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunirá este jueves y viernes con los jefes de Policía de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. También fueron citados directores de varias áreas, para hacer una puesta a punto del trabajo realizado al momento.

Negro y la cúpula ministerial viajaron en la noche del miércoles hacia el litoral. Entre ellos se encuentran el director de la Policía, José Manuel Azambuya; y el subdirector Ejecutivo, Robert Taroco.

A las 16:00 horas de este jueves, Negro mantendrá una reunión con el jefe de Policía de Salto, Fabián Severo. Luego, visitará dependencias policiales del departamento.

Y el viernes, Negro se reunirá con las autoridades de la Jefatura de Paysandú, desde la hora 8:30. Pero además participarán de esta instancia los jefes de Policía de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.

También participarán los directores de Investigaciones, Guardia Republicana, Caminera, Aviación, Seguridad Rural, Policía Científica y del Centro de Comando Unificado. Así como el jefe del Estado Mayor General de la Policía y el Director del Área de Tecnologías de la Información.

Desde la cartera señalaron que estos encuentros son de "planificación y coordinación".

