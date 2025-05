Presentan proyecto de ley para obligar a cargos políticos a presentar certificados de libre de deuda

Tras los casos de la exministra Cecilia Cairo y el actual director de la OPP Rodrigo Arim, con viviendas no del todo regularizadas y con deudas de tributos o impuestos, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presenta un proyecto de ley que obligaría a quienes asumen cargos políticos y de particular confianza a presentar en un plazo de 60 días un certificado de libre de deudas con organismos como el BPS y la DGI, e incluye el Impuesto de Primaria y el Fondo de Solidaridad.

“Si no presentan estos certificados dentro de los 60 días desde su asunción, se les retendrán los haberes hasta tanto regularicen su situación”, dice el diputado Schipani. Esto quiere decir que de aprobarse el proyecto de ley, los jerarcas de gobierno que no presenten los correspondientes certificados que acrediten estar al día con los impuestos y tributos, no podrán cobrar sus salarios.