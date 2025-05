"Les reprocho los cuatro años que estuvieron de guampas caídas sin mirar la realidad", dijo Mujica al movimiento sindical

"Estoy enfermo, me estoy muriendo. Estoy a 20 días de 90, y voy tirando, soy consciente que estoy en la despedida", fueron sus palabras sobre cómo se siente en estos días, durante una entrevista con la radio Sarandí. "Soy un bicho político. Gasté mi vida en tratar de ayudar al Uruguay, no tuve mucha suerte. Por lo menos votaron muy bien", afirmó.

"Es un gobierno más o menos progresista. Porque durante cuatro años el movimiento sindical no movió un dedo, no le hizo un paro, nada (...) Los trabajadores tienen que defender salarios de ellos. La cagada que no lo hagan cuando está la contra. Les reprocho los cuatro años que estuvieron de guampas caídas sin mirar la realidad. No quieren pechar con el horcón del medio. Es macanudo tener un gobierno de izquierda, le llenás los ojos a boyazos, pero un gobierno de derecha te arranca las muelas, entonces cuidan más bien el trabajito que les queda. Pero es humano, yo lo comprendo", agregó.

Además, se refirió a los planteos de la central sindical que en el acto del 1 de Mayo habló de más impuestos a la ganancia de las empresas: "Si vos tenés países en la región, como Paraguay, que exonera prácticamente todo, y vos querés traer capital para que invierta en el tuyo, tenés una contradicción con patas. Lo que dice el PIT-CNT estará muy lindo, pero choca con una realidad, los gobiernos hacen proteccionismo a los que invierten en sus respectivos países. Sería bueno que pensáramos más en los comercios entre nosotros".

"La gente tendrá poca paciencia, pero la realidad cuesta cambiar. Además, hay mucho gasto inútil, mucho gasto inútil, y poco gasto en cosas realmente útiles", sostuvo el exmandatario y aseguró que para él el camino es a través de "la masificación del conocimiento y la cultura", porque lleva a "favorecer la iniciativa".

También consideró que es difícil en el país lograr acuerdos políticos, aunque sostuvo que ocurre en excepciones. "En Uruguay el que perdió pasa a la oposición con un garrote en la mano. Eso de priorizar al país son todo versos".

Respecto al rol de Yamandú Orsi, destacó sus años en la Intendencia de Canelones y aseguró que "es un buen negociador" y que eso es "muy adecuado para Uruguay" porque "a prepo no sacás nada".

"Yo no voy a ser el consultor de Orsi. Pero si tengo que darle una opinión se la doy. Ahora, él ha ejercido mucho gobierno, hace más de 20 años está cinchando en Canelones y no le ha ido tan mal".

En la línea sobre Uruguay, se refirió a las elecciones departamentales y consideró que la campaña está siendo "muy fría". Respecto al interior del país, dijo que son territorios donde la gente elige más por la personalidad del candidato que por el partido.

Dificultades en la integración regional

El expresidente dijo que América Latina tiene un problema "histórico" con la integración" y que la independencia política de Europa en los países del continente se transformó en dependencia económica.

"El advenimiento de la era industrial, desparramaba sus efectos por el mundo. Nosotros logramos la independencia política pagándola con al dependencia económica. En lugar de comerciar entre nosotros, arrancamos comerciando con Europa. Sustantivamente no ha cambiado, más bien se asentó", afirmó.

Al respecto de la región, consideró que para Uruguay es una suerte que esté "Lula en Brasil".

"Más adelante no sabemos. Es difícil. Ahora, Uruguay no puede renunciar a las fronteras que tiene. Brasil es el país que más crece en América Latina. Brasil va a ser un país continental, va a ser una gran potencia, inequívocamente, por la forma de crecer, por los recursos, por las dimensiones que tiene y por algunos factores más", consideró. Respecto a Argentina, la llamó "un contrapeso muy negativo" y dijo que actualmente es gobernada "más o menos como si fuera Estados Unidos, no América Latina".

"Hay un problema que puede ser ideológico y hay otro que se llama tontería. Yo no puedo juzgar a todo el mundo con la ideología que tengo. Tengo que tratar de llevarme lo mejor posible dentro de esta circunstancia, porque la política es de la realidad no de lo que uno sueña. Entonces tengo que hacer lo que pueda con Argentina, aprovechar la oportunidad que tengo con Lula, pero saber que nada es eterno", remarcó.

"No hay ninguna integración regional ni una preocupación a fondo de los gobiernos. Estamos como hace 50 años. No se puede contar con nadie de que asuma una política continental. Ojalá lo hubiera. Eso es lo peor, porque recursos tenemos, y vaya que tenemos, pero tenemos que razonar como continente. Y la movida depende de Brasil en gran medida y México que está ahí", opinó y volvió al dato histórico: "No aumentó el comercio entre nosotros, aumentó el comercio con el área desarrollada. No fue un crecimiento armónico de nuestros intereses, fue una expansión de los intereses de otro".

Sobre la democracia

La alternancia que se ha dado en las últimas décadas en países de occidente sobre el signo político de los gobernantes fue descrita por Mujica como falta de respuesta de la democracia actual.

"Es evidente que nuestra democracia como la conocemos no da respuesta a multitud de gente" y aseguró que no se refiere a una mirada antidemocrática, sino que "la democracia no cubre las expectativas de la gente. No hay aquella confianza de hace 50 años. Y no sé si se podrá superar".

"Lo que pasa que tampoco sabemos lo que queremos. La gente está ganada por la sociedad de consumo. El consumismo es la pasión de nuestro hoy. Y a nadie le alcanza lo que gana y tiene que trabajar más, porque precisa más, en un círculo vicioso. Pagamos con el tiempo de nuestra vida trabajando a más, porque nuestra necesidad es aumentar. Eso se llama perder libertad", dijo.

Conflicto Ucrania-Rusia y política internacional

Para Mujica, "todavía hay estúpidos en el mundo que creen que se le puede ganar la guerra a Rusia" y recordó que a lo largo de la historia no ha sido así, y que esa situación "parece que no le interesa a la política".

"Siempre fueron una bruta potencia militar, a todos los que pisaron ahí, se la dieron (...) con Rusia tenés la obligación de negociar", dijo sobre cómo cree que puede terminarse el conflicto.

