"Violencia, falta de respeto y ligereza": Alejandra Koch sobre la situación que la llevó a renunciar

Koch publicó la carta en su cuenta de X y dijo que frente a la información difundida y "la violencia y la falta de respeto con que ha sido manejada, además de la ligereza y poca seriedad, con intereses y/o intencionalidades que podrían existir, que no comprendo y que me exceden, debo realizar algunas precisiones”.

"Mi desempeño ha sido calificado por las distintas jefaturas, obteniendo cada vez, devoluciones que me llenan de orgullo”, dijo Koch luego de enumerar los distintos cargos que ocupó en la administración y afirmar que a todos ellos llegó "en el marco de los procedimientos vigentes".

En referencia a la asignación de cargos de la administración anterior señala que "se utilizó una metodología de asignación directa, dejando unas 700 asignaciones efectuadas sin regularizar".

Con respecto a la remuneración que ha percibido, en la carta afirma que “Claro está que las liquidaciones y pagos de salarios son realizados por ANP a través de las dependencias técnicas, con los mecanismos de contralor dispuestos para ello, en particular la intervención del Tribunal de Cuentas, que no ha observado por este concepto ninguno de los casos existentes en ANP. En complemento de ello, se han obtenido informes técnicos que respaldan la correcta liquidación salarial, quedando concluido este punto”

Sobre su decisión de renunciar explica que la misma se debe al "enorme grado de exposición que la situación ha tomado, el daño y afectación a título personal y familiar que ha generado", además afirmó que “se ha intentado instalar un relato que no corresponde a los hechos, y a pesar de contar con los registros pertinentes, no ha cesado”.

Con respecto a la situación de su esposo, la exvicepresidenta del organismo dijo que, como en otros lugares de trabajo, se han dado relaciones entre funcionarios que han dado paso a la construcción de familias, y que "esta situación, ha dado lugar a consultas y acciones por parte de las distintas administraciones para preservar la carrera funcional en todos los casos. Es así que, existiendo tales vínculos, debe haber entre ellos, por lo menos una jefatura, lo que ha permitido funcionar sin conflictos de interés".

Continuó explicando que durante la presidencia del Ing. Fernando Puntigliano se "ha establecido una estructura matricial, con roles de trabajo verticales y horizontales, combinados entre sí y con la instalación de "tándem" para desempeñar las jefaturas en los distintos niveles. Ese concepto trajo consigo un trabajo complementario y coordinado de ambos integrantes, actuando en conjunto y cubriendo ausencias por cualquiera de sus integrantes, fijándose entre ambos niveles, una escala salarial de menor impacto. En la práctica, es habitual que, en ausencia de uno de los integrantes, actúe el otro, sin importar el orden salarial y en caso de desocuparse el primero, el segundo, salvo informe contrario, acceda a ese lugar. Ese fue el caso de mi compañero y, por tanto, su corrimiento era lo correcto, no traía consigo ningún tratamiento diferencial y, de hecho, no mereció ninguna observación especifica en el Directorio. No obstante, el hecho particular, sin antecedentes en ANP, que yo estuviera designada como Vicepresidenta, generó dudas y consultas específicas, que dieron como resultado la inexistencia de una norma que abarque el caso concreto. Frente a ello y de forma inmediata, mi compañero presentó, ante el Presidente de ANP, su renuncia".

Para concluir Koch afirma que mantiene "la tranquilidad absoluta respecto de mi actuación, siguiendo en cada caso, los procedimientos correctos. Soy una funcionaria de carrera y no estoy dispuesta a recorrer este camino por el cual se intenta el desprestigio de tantos años, sin conocer el motivo de tanta violencia, donde los registros existentes no resultan de interés y el único aspecto que parecería profundizarse es el daño personal y familiar".