Está pronto el borrador del proyecto de ley para volver a incluir a los docentes en los consejos de Primaria, Secundaria y UTU

“¿Cómo se eligen? Bueno, no tiene que ser por designación directa, tiene que ser por elección de los propios docentes. Me gustaría que, de aprobarse la ley, se desarrollara en los tiempos en que se eligen los del Codicen, porque en el Codicen son electivos. Para no hacer una calesita de elecciones, una tras otra, hacerlas el mismo día y que eso signifique un mejor impulso de la educación pública uruguaya”, agregó el ministro.