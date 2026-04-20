Presentan nuevo Plan Nacional de Cuidados: "Dejará de ser concebido como una carga privada para asumirse como un derecho social"

El gobierno presentó este lunes el nuevo Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 con el objetivo de promover “un cambio cultural” para dejar de concebir a los cuidados “como una carga privada para asumirse como un derecho social”.

La directora nacional de Cuidados Susana Muñiz dijo en su presentación que este es el tercer Plan Nacional y que ahora se plantea “un alcance universal” a lo largo de toda la vida de las personas que necesitan ayuda y acompañamiento.

Muñiz dijo también que se plantea “un financiamiento universal y solidario”, con acciones coordinadas de varios organismos públicos como el INAU, la ANEP, el BPS e INEFOP, entre otros, y la participación de varios Ministerios, como Desarrollo Social, Salud Pública, Educación y Trabajo.

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Objetivos

De acuerdo al documento oficial, el nuevo plan se plantea los siguientes objetivos:

Avanzar en el derecho al cuidado, con servicios, subsidios y programas de cuidados a lo largo del curso de vida y regulación de la calidad.

Promover trabajo y formación de calidad garantizando las condiciones laborales dignas para el sector cuidados.

Generar y disponibilizar información y conocimiento de calidad y oportunos para la toma de decisiones y la reflexión acerca de una política pública de cuidados.

Promover el cambio cultural para transformar la actual organización social de los cuidados.

Durante el quinquenio, las acciones aquí delineadas procurarán reducir las brechas de acceso y de calidad en la atención y los apoyos necesarios para las personas que requieren cuidados, dignificar el trabajo de cuidados y fortalecer la corresponsabilidad entre Estado, familias, comunidad y mercado.

“El cuidado dejará de ser concebido como una carga privada para asumirse como un derecho social y un pilar del bienestar social uruguayo. De este modo, el país seguirá avanzando hacia una sociedad más justa, solidaria y con igualdad de oportunidades para todas las personas”, resume el nuevo plan.

Áreas de trabajo

El plan se plantea la “adecuación y mejora del acceso a servicios para personas con discapacidad y personas mayores que requieren cuidados por pérdida o falta de autonomía en todo el curso de vida”, dice el documento.

Se propone también hacer hincapié en el cuidado universal de los niños en la primera infancia, de 0 a 3 años, y “cuidar a los que cuidan”.

En este sentido se propone mejorar las condiciones de empleo de los cuidadores, “profesionalizando el trabajo de cuidados”.

También plantea mejorar el registro de cuidados y cuidadores, y un “sistema de indicadores de cuidados para el seguimiento permanente”.

En cuanto a lo cultural plantea campañas de bien público, y promover la participación del hombre en los cuidados en una visión de “corresponsabilidad de género”.

El ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila explicó los alcances y objetivos del nuevo plan:

CIVILA PLAN DE CUIDADOS

El Plan Nacional de Cuidados 2026-2030