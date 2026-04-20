El gobierno presentó este lunes el nuevo Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 con el objetivo de promover “un cambio cultural” para dejar de concebir a los cuidados “como una carga privada para asumirse como un derecho social”.
Presentan nuevo Plan Nacional de Cuidados: "Dejará de ser concebido como una carga privada para asumirse como un derecho social"
El nuevo Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 busca “un cambio cultural” y propone “la corresponsabilidad entre Estado, familias, comunidad y mercado”.
La directora nacional de Cuidados Susana Muñiz dijo en su presentación que este es el tercer Plan Nacional y que ahora se plantea “un alcance universal” a lo largo de toda la vida de las personas que necesitan ayuda y acompañamiento.
Muñiz dijo también que se plantea “un financiamiento universal y solidario”, con acciones coordinadas de varios organismos públicos como el INAU, la ANEP, el BPS e INEFOP, entre otros, y la participación de varios Ministerios, como Desarrollo Social, Salud Pública, Educación y Trabajo.
Presidente de ARU augura una baja "grande" del petróleo tras la guerra y pide rebaja mensual del gasoil
Objetivos
- De acuerdo al documento oficial, el nuevo plan se plantea los siguientes objetivos:
- Avanzar en el derecho al cuidado, con servicios, subsidios y programas de cuidados a lo largo del curso de vida y regulación de la calidad.
- Promover trabajo y formación de calidad garantizando las condiciones laborales dignas para el sector cuidados.
- Generar y disponibilizar información y conocimiento de calidad y oportunos para la toma de decisiones y la reflexión acerca de una política pública de cuidados.
- Promover el cambio cultural para transformar la actual organización social de los cuidados.
- Durante el quinquenio, las acciones aquí delineadas procurarán reducir las brechas de acceso y de calidad en la atención y los apoyos necesarios para las personas que requieren cuidados, dignificar el trabajo de cuidados y fortalecer la corresponsabilidad entre Estado, familias, comunidad y mercado.
“El cuidado dejará de ser concebido como una carga privada para asumirse como un derecho social y un pilar del bienestar social uruguayo. De este modo, el país seguirá avanzando hacia una sociedad más justa, solidaria y con igualdad de oportunidades para todas las personas”, resume el nuevo plan.
Áreas de trabajo
El plan se plantea la “adecuación y mejora del acceso a servicios para personas con discapacidad y personas mayores que requieren cuidados por pérdida o falta de autonomía en todo el curso de vida”, dice el documento.
Se propone también hacer hincapié en el cuidado universal de los niños en la primera infancia, de 0 a 3 años, y “cuidar a los que cuidan”.
En este sentido se propone mejorar las condiciones de empleo de los cuidadores, “profesionalizando el trabajo de cuidados”.
También plantea mejorar el registro de cuidados y cuidadores, y un “sistema de indicadores de cuidados para el seguimiento permanente”.
En cuanto a lo cultural plantea campañas de bien público, y promover la participación del hombre en los cuidados en una visión de “corresponsabilidad de género”.
El ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila explicó los alcances y objetivos del nuevo plan:
El Plan Nacional de Cuidados 2026-2030
Dejá tu comentario