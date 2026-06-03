Preocupación de familias por personas mayores que ofrecen supuestas oportunidades en modelaje infantil

En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio, se advierte la necesidad de la falta de campañas de prevención y erradicación del trabajo infantil. Una situación que se ve tanto en las ciudades como en la ruralidad, como algo directamente ligado a los índices de pobreza.

"El trabajo infantil está ligado a las cuestiones de desigualdad y pobreza. Mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor informalidad o sea menos protección del trabajo de los adultos, más trabajo infantil", señaló Fernando Olivera, de la asociación Civil Cippus, que busca prevenir y erradicar el trabajo infantil. . "En esto Uruguay tiene graves números con respecto al tema de pobreza y desigualdad. Hace muchos años que tiene el entorno del 30% de pobreza de hogares con niños, niñas y adolescentes. Es más, si uno toma varios de estos elementos que perpetúan la desigualdad, si uno toma las últimas cifras sobre el egreso educativo en Secundaria, tenemos que en Uruguay terminan menos del 60% la educación Secundaria, pero a su vez si uno lo divide por quintiles, los más bajos terminan el 20%", añadió.

En escuelas de los barrios Manga y Casavalle, adultos entregaban tarjetas a niñas ofreciendo una supuesta oportunidad de trabajo de modelaje infantil remunerado y un posterior contacto a través de una aplicación de mensajería. Esto despertó las alarmas sobre un presunto caso de trata y además por los peligros ante la exposición en redes sociales y la alteración de imágenes con IA.

"Muchas de estas cuestiones se hacen a través de los entornos digitales. Si se hace en el espacio público, en el entorno de determinados tipos de escuela, en determinado tipo de barrio y apuntan a cuestiones donde para las familias resolver el día a día económico está cada vez más complejo", indicó.

También se dan este tipo de situaciones en entornos digitales, como el videojuego Roblox. "Hemos detectado situaciones de explotación sexual. El videojuego necesita determinados productos para pasar de fase y eso si no se logra a través del juego se compra y hay adultos que juegan con niños que les compran ese pasaje de fase y a través de pedirles fotos, encontrarlos fuera del videojuego".

La recomendación de Olivera es que los padres dialoguen "mucho con sus hijos" y que este tema esté presente.

"El consejo también es para que nos sensibilicemos todos acerca de estas situaciones. Muchas veces los niños, niñas y adolescentes quedan en un entorno digital sin ninguna protección. No salen a la esquina sin un adulto, pero en los entornos digitales transitan horas sin ningún control o cuidado o acompañamiento de un adulto", indicó.