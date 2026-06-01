Sesenta familias reclaman ser realojadas a viviendas ya construidas: "El interior también necesita al presidente, precisamos respuestas urgentes"

Sesenta familias reclaman ser realojadas a viviendas ya construidas en Paysandú debido a que están expuestos a inundaciones.

"Nosotros lo que pedimos encarecidamente es un poco de empatía al señor presidente, un poco de empatía al señor intendente y que se pongan cinco segundos en los zapatos de nosotros y vean la realidad que vivimos", dijo Valeria Alegre.

Y agregó: "Están invitados para que vengan y recorran y vean la situación de nosotros, el interior también necesita al presidente; necesitamos respuestas urgentes".

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La vecina dijo que no han tenido solución y que los tienen por número, además de sentirse heridos por no poder habitar sus casas.

"Tenemos nuestras casitas ya terminadas y no las podemos habitar por el tema de que hay una problemática entre OSE, intendencia, Dinisu, nos tiran la pelota de un lado para otro. La cosa es que nosotros no podemos estar habitando y vamos a ser realojados dentro de seis meses. Pasamos inundaciones, nuestra situación es crítica".

Y añadió: "Nos hablan de números, que hay que ahorrar, que esto que lo otro mientras nuestras casitas las estamos mirando. Las viviendas nuestras no fueron construidas para que las miremos, si no para salir de la vulnerabilidad que hoy vivimos", expresó.

Según comentaron, las viviendas quedaron prontas entre diciembre y enero por lo que necesitan una solución inmediata para no pasar el invierno con niños enfermos, adultos discapacitados y personas mayores en estas condiciones.