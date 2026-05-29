Adolescente internado en Inisa por el homicidio de un policía se fugó del centro de bulevar Artigas y Cufré

El lugar donde fue asesinado el policía, en la rambla del Cerro. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El adolescente de 16 años que estaba internado por el homicidio del policía César Ferreira de 30 años, ocurrido en noviembre del año pasado, se fugó de dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

La fuga ocurrió el jueves 21 de mayo del centro ubicado en bulevar Artigas y Cufré, y desde entonces es intensamente buscado por la Policía. Se investiga si tuvo participación en hechos violentos registrados en las últimas horas en la zona del Cerro.

El crimen de Ferreira ocurrió en la madrugada del 24 de noviembre de 2025 durante un intento de rapiña en la rambla del Cerro. El policía estaba dentro de un auto con su hermano y otras dos personas, cuando dos adolescentes, de 17 y 16 años, los amenazaron con armas de fuego y les exigieron que bajaran del vehículo.

Ferreira se resistió y uno de los adolescentes comenzó a disparar. El policía repelió el ataque con su arma y abatió al adolescente de 17 años. Las heridas de bala que recibió Ferreira también le causaron su muerte en el lugar.

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