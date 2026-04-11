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CEBANDO SABERES

Plataforma conecta estudiantes de liceos que no pueden pagar profesor particular con voluntarios en todo el país

La idea es "dar una mano a los chiquilines y chiquilinas que lo necesitan", explicó el docente Sebastián Urquiza.

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Un joven uruguayo creó una plataforma llamada Cebando Saberes para apoyar gratuitamente a estudiantes de Secundaria de todo el país que no puedan pagar un profesor particular para las materias que sean de dificultad.

El docente Sebastián Urquiza explicó que la plataforma conecta estudiantes de liceo que no pueden pagar profesor particular con voluntarios dispuestos a ayudar. La idea es que el estudiante se conecta, filtra materia y nivel que necesita y ve un catálogo de voluntarios que se propusieron previamente y que entienden que pueden ayudar en determinadas materias".

La idea es "dar una mano a los chiquilines y chiquilinas que lo necesitan".

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La plataforma funciona de forma virtual, con alcance a nivel nacional. "Uno se loguea, pone si es presencial, virtual o ambas y entendemos y ya tenemos voluntarios que no son de Montevideo. Es el espíritu que no sea Montevideo centrista".

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