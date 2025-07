Permanece en CTI estable el niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana y operan a su padre

Uno de los operarios del juego, Alex, habló con Subrayado y aseguró que "es imposible que hayan fallado los dos sistemas de seguridad", en referencia al cinturón y a la barra de hierro. Y afirmó que la versión que manejan entre los trabajadores, es que el hombre puso en la falda a su hijo, con el juego en funcionamiento, lo que está expresamente prohibido.

Alex agregó que esta atracción no tiene un sistema de frenado de emergencia, sino que únicamente frena en la terminal, donde sube la gente. "Si te subís y me gritás: frenámelo, yo no lo puedo frenar. No hay un sistema de frenado de emergencia", señaló.