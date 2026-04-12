Pedro Sánchez visita China para estrechar relaciones en plena tensión con Estados Unidos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , inicia este lunes una visita oficial de tres días a China con el objetivo de reforzar los lazos comerciales con la segunda economía más grande del mundo, en un momento difícil de las relaciones con Estados Unidos.

Se trata de la cuarta visita de Sánchez a China en cuatro años, en un intento por posicionar a España como un puente clave entre China y la Unión Europea.

La visita se produce en medio de unas relaciones tensas con Washington bajo el mandato del presidente Donald Trump, cuyos aranceles y variable política exterior, con episodios como la guerra contra Irán, preocupan a los aliados europeos.

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En ese contexto, los líderes del Reino Unido, Canadá y Alemania visitaron recientemente Pekín, y se espera que el propio Trump viaje allí en mayo.

El presidente estadounidense amenazó el mes pasado con reducir el comercio con España después de que se negó a permitir el uso de sus bases militares para los ataques estadounidenses contra Irán, un socio económico clave de Pekín.

Fuentes del Gobierno español explicaron que uno de los objetivos principales del viaje es garantizar un mayor acceso al mercado chino, especialmente para los productos agrícolas e industriales, y explorar posibles empresas conjuntas en el sector tecnológico.

También se espera que Sánchez aproveche la visita para atraer nuevos inversores a la cuarta mayor economía de la eurozona y para conseguir acceso a las materias primas esenciales de China.

El lunes tiene previsto visitar la sede del gigante tecnológico chino Xiaomi y recorrer una exposición tecnológica en la Academia China de Ciencias.

Sánchez se reunirá el martes con los principales líderes chinos, incluidos el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang, y ofrecerá una rueda de prensa.

Las exportaciones de China a España superan con creces las españolas al país asiático.

El año pasado, España, con una población de unos 50 millones de habitantes, registró un déficit comercial de 42.300 millones de euros (49.100 millones de dólares) con China, un país con más de 1.400 millones de habitantes.

Madrid destaca que las exportaciones de España a China aumentaron un 6,8% en 2025, y atribuye este crecimiento a los fuertes lazos con Pekín.

Durante la visita de Sánchez a China en abril de 2025, Pekín acordó ampliar el acceso a una serie de productos españoles, entre ellos la carne de cerdo y las cerezas.

Antes, visitó China en septiembre de 2024 y en marzo de 2023.

España, "puerta de entrada"

España tiene un atractivo especial para los inversores chinos porque su economía crece a uno de los ritmos más rápidos de Europa y los costes energéticos siguen siendo relativamente bajos, según Claudio Feijóo, experto en China de la Universidad Politécnica de Madrid.

Además, "China percibe a España como un país relativamente amable, menos enfrentado a China que otros, y probablemente con más independencia frente a Washington. Esto permite tomar decisiones más autónomas" en la relación bilateral, explicó Feijóo a la AFP.

Además, "España también se ve como una puerta de entrada a Europa, Latinoamérica y el norte de África", y puede "funcionar como un hub: un lugar desde el que se puede acceder a varios mercados por el precio de uno".

Los productos agrícolas son los que tienen mayor potencial en China, señaló, y añadió que este país "no es capaz de producir todos los alimentos, o al menos no con la calidad que necesita su población".

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, calificó el miércoles a España como un "socio importante de China dentro de la UE", y añadió que la visita de Sánchez ofrece una oportunidad para "impulsar las relaciones bilaterales a un nivel aún más alto".

Sánchez, uno de los pocos líderes de izquierda que quedan en Europa, viaja acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España realizaron una visita de Estado a China en noviembre pasado, la primera de un monarca español en 18 años.

FUENTE: AFP