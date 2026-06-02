Martes frío, nublado y con niebla, pero el miércoles comienza a subir la temperatura

Nubel Cisneros prevé tiempo frío este martes, nublado y algo inestable. El miércoles comienza a subir la temperatura con mínimas por encima de 10º y máximas de hasta 24º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza fría con algunas heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, en la noche persistirán bajas temperaturas.

El miércoles se espera una mañana fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde mantendrá tiempo estable comenzando a registrarse un aumento moderado y progresivo en la temperatura, permaneciendo frio a fresco en la noche.

El jueves comienza frío a fresco con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde las temperaturas continúan en ascenso generando condiciones templadas en el sur y este y ligeramente cálidas en el norte con nubosidad variable. Martes 2 Zona Norte: máxima 19º y mínima 9º Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º Miércoles 3 Zona Norte: máxima 22º y mínima 10º Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º Jueves 4 Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

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