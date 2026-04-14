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VIAJE A ESPAÑA

Orsi explicó que no asiste a Movilización Progresista Mundial porque está "muy en el borde de lo que la Constitución habilita"

El canciller Mario Lubetkin también se refirió al viaje del mandatario, y dijo que además del evento, Orsi mantendrá encuentros bilaterales con otros presidentes.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al motivo por el cual asistirá a Democracia Siempre pero no al evento Movilización Progresista Mundial, en su viaje a España que realizará el sábado.

“Te movés muy en el borde de lo que la Constitución te habilita. Hay gente que ha interpretado que sí se puede. Ha habido presidentes anteriores a mí que han participado de encuentros políticos de ese tipo. Otros consideran que no. Prefiero ir a la reunión de los presidentes, y la otra actividad prefiero no involucrarme porque genera estas dudas”, fueron sus palabras este martes, luego de que se confirmara que viaja a España tras la invitación el presidente español Pedro Sánchez.

Democracia Siempre es una alianza de líderes de izquierda integrada por Pedro Sánchez, el brasileño Lula Da Silva, el colombiano Gustavo Petro, entre otros.

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La otra reunión a la que el presidente no concurre es el Movilización Progresista Mundial, integrado por partidos y movimientos de izquierda, al que también convoca Sánchez junto con Lula da Silva y el líder del Partido Socialista Europeo, Stefan Löfven.

El canciller Mario Lubetkin también se refirió al viaje del mandatario, y dijo que además del evento, Orsi mantendrá encuentros bilaterales con los presidentes de España, México, Claudia Sheinbaum y "muy probablemente" con Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica.

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