Lubetkin sostuvo que viaje de Orsi a España es para "reunión de presidentes" y habrá encuentros bilaterales

El canciller, Mario Lubetkin , se refirió al viaje del presidente Yamandú Orsi a España , donde además de participar del encuentro Democracia Siempre, tendrá reuniones bilaterales con algunos mandatarios.

"El presidente Orsi está yendo a una reunión de presidentes y primeros ministros, que son más de 20. De Europa, de Asia, de África y América Latina. Es el tercer momento, después de que se hizo hace dos años en las Naciones Unidas, de lo que se hizo el año pasado cerrado en América Latina", dijo el canciller sobre el viaje del presidente.

Los encuentros bilaterales serán con los presidentes de España, Pedro Sánchez, México, Claudia Sheinbaum y "muy probablemente" con Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica.

Seguí leyendo "Cadena de errores" y "mala tipificación del delito": diputados recibieron a Valverde por el caso de Jonathan Correa

"Es una foto del lado de la estabilidad, la democracia y la paz", dijo el canciller sobre la presencia de Orsi en este encuentro.

"El foro de presidentes y el foro de sociedad civil son ambos foros políticos y de una presencia e intensidad muy grande, simplemente que el presidente está yendo a lo que él había dicho inicialmente que estaba interesado. Es con sus colegas presidentes, con sus colegas primer ministros, que es la instancia para participar. Después está el otro evento donde participará muchísima gente, inclusive va a haber manifestaciones públicas en Barcelona, pero va en otras realidades", remarcó.

Los temas que se tratarán tienen que ver con "el multilateralismo, el desarrollo económico, los efectos de la guerra", detalló Lubetkin.