RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENCUENTRO DEMOCRACIA SIEMPRE

Lubetkin sostuvo que viaje de Orsi a España es para "reunión de presidentes" y habrá encuentros bilaterales

El canciller se refirió a la presencia del mandatario en el encuentro Democracia Siempre. "Es una foto del lado de la estabilidad, la democracia y la paz", dijo.

MARIO-LUBETKIN-VIAJE-ORSI-ESPAÑA

El canciller, Mario Lubetkin, se refirió al viaje del presidente Yamandú Orsi a España, donde además de participar del encuentro Democracia Siempre, tendrá reuniones bilaterales con algunos mandatarios.

"El presidente Orsi está yendo a una reunión de presidentes y primeros ministros, que son más de 20. De Europa, de Asia, de África y América Latina. Es el tercer momento, después de que se hizo hace dos años en las Naciones Unidas, de lo que se hizo el año pasado cerrado en América Latina", dijo el canciller sobre el viaje del presidente.

Los encuentros bilaterales serán con los presidentes de España, Pedro Sánchez, México, Claudia Sheinbaum y "muy probablemente" con Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica.

cadena de errores y mala tipificacion del delito: diputados recibieron a valverde por el caso de jonathan correa
Seguí leyendo

"Cadena de errores" y "mala tipificación del delito": diputados recibieron a Valverde por el caso de Jonathan Correa

"Es una foto del lado de la estabilidad, la democracia y la paz", dijo el canciller sobre la presencia de Orsi en este encuentro.

"El foro de presidentes y el foro de sociedad civil son ambos foros políticos y de una presencia e intensidad muy grande, simplemente que el presidente está yendo a lo que él había dicho inicialmente que estaba interesado. Es con sus colegas presidentes, con sus colegas primer ministros, que es la instancia para participar. Después está el otro evento donde participará muchísima gente, inclusive va a haber manifestaciones públicas en Barcelona, pero va en otras realidades", remarcó.

Los temas que se tratarán tienen que ver con "el multilateralismo, el desarrollo económico, los efectos de la guerra", detalló Lubetkin.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AVISO OFICIAL

Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes
HAY UN DETENIDO

Discusión de tránsito en el Centro de Montevideo terminó con un delivery asesinado de una puñalada
contacto por información 099424099

Piden colaboración para encontrar a Petra, una labradora en entrenamiento para asistencia en Fundappas
homicidio de un Trabajador

Así fue el momento en que detuvieron al sospechoso de asesinar al delivery en el Centro
Hospital Piñeyro del Campo

Hombre fue a buscar a su esposa a un hospital de La Unión y fue atacado a tiros: hubo 18 disparos

Te puede interesar

En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto, contó un testigo del crimen del delivery video
SUBIÓ EL VIDEO DEL CASO A REDES

"En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto", contó un testigo del crimen del delivery
Orsi sobre el asesinato del delivery: La violencia con la que nos estamos vinculando es terrible video
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Orsi sobre el asesinato del delivery: "La violencia con la que nos estamos vinculando es terrible"
Yamandú Orsi. Foto: FocoUy
Política

El gobierno busca desistir de propuesta sobre libertad anticipada

Dejá tu comentario