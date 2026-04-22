Orsi encabezó lanzamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo junto a cámaras empresariales y PIT-CNT

El presidente Yamandú Orsi encabezó este miércoles junto a las cámaras empresariales y el PIT-CNT el lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional para el Desarrollo.

En ese acto destacó “la convivencia y cohesión social” que, dijo, es una marca registrada de Uruguay en cuanto a la construcción de acuerdos pese a las diferencias.

“Analicen qué otro país del mundo puede hacer esto. Ninguno. Capaz que es muy soberbio de mi parte. No conozco, capaz que hay varios, yo no los conozco, capaz que hay. A veces los uruguayos pecamos de esa humildad, capaz que está lleno de países, me está costando encontrarlos”, apuntó Orsi.

Y agregó: “Me mantengo en aquella cosa que hemos planteado durante años, la acumulación positiva, que hay que crecer y a su vez generar los mecanismos para mantener la convivencia y la cohesión social. Ese es el desarrollo que en Uruguay siempre entendimos”.

Embed #AHORA El presidente Orsi presenta la estrategia nacional para el desarrollo: "Tenemos la necesidad de adaptarnos y prepararnos para los desafíos que se van a venir, y no hay vuelta".

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“Mi compromiso es y seguirá siendo el del diálogo, y después del diálogo más diálogo. Diálogo que por supuesto tiene que contemplar lo que de ahí surge, porque después sentarme a dialogar y después seguir haciendo lo que quiero. La gracia del diálogo es que tus verdades quizás ayuden a mejorar las mías”, dijo el presidente.

Luego habló del “compromiso” por “respetar por los acuerdos”. “Respetar lo que existe, que no quiere decir un congelador. Respetar los acuerdos, respetar la palabra tiene que estar como segundo compromiso importante”, destacó.

“Fomentar siempre que aquello que en la pantalla o en la gran prensa aparece como fuerzas irreconciliables, siempre, una y otra vez en Uruguay encontramos los mecanismos para, no encontrar atajos, sí para poder mantenernos como sociedad cohesionada, que a su vez nos permite crecer y hacer que nuestra sociedad sea cada vez mejor”, dijo Orsi, y agregó: “Lo que sí está claro es que acá, con nuestro gobierno, encontrarán siempre los espacios de diálogo y el oído y la mente abierta para entender que no nos vamos a llevar puesto nada, como sí el mundo está generando en nuestra sociedad de que no te espera, nosotros somos capaces de esperar y de dialogar una y otra vez y si nos equivocamos corregir el rumbo y a su vez mantener con convicción y firmeza lo que pensamos cuando nos toca asumir responsabilidades”.