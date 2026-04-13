Orsi dijo que no asistirá a evento de "fuerzas progresistas" en España, pero evalúa ir al encuentro "Democracia siempre"

El presidente Yamandú Orsi dijo que "quizá sí" realice el viaje a España y pero aclaró que no concurrirá a la actividad de "fuerzas progresistas".

"Son dos invitaciones. Una que es una organización de fuerzas progresistas, esas no voy a concurrir. Y después el encuentro Democracia siempre, que ya tuvimos dos instancias, esta sería la tercera", sostuvo el mandatario, que fue a Cerro Largo por la presentación del proyecto de obras del Parque Fotovoltaico.

El presidente español Pedro Sánchez invitó a Yamandú Orsi a un foro que reunirá a las principales organizaciones progresistas que se desarrollará el 17 y 18 de abril en Barcelona, denominado "Movilización Progresista Mundial". Además de Orsi, entre los invitados están el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

Durante su primer año de mandato, Orsi estrechó lazos con Sánchez con quien se reunió primero en Chile y luego en Montevideo, donde ambos mandatarios firmaron en julio varios acuerdos de cooperación.

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