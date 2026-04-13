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HABLÓ EN CERRO LARGO

Orsi dijo que no asistirá a evento de "fuerzas progresistas" en España, pero evalúa ir al encuentro "Democracia siempre"

Las invitaciones fueron del presidente español, Pedro Sánchez, con quien el mandatario uruguayo estrechó lazos durante su primer año de gobierno.

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El presidente Yamandú Orsi dijo que "quizá sí" realice el viaje a España y pero aclaró que no concurrirá a la actividad de "fuerzas progresistas".

"Son dos invitaciones. Una que es una organización de fuerzas progresistas, esas no voy a concurrir. Y después el encuentro Democracia siempre, que ya tuvimos dos instancias, esta sería la tercera", sostuvo el mandatario, que fue a Cerro Largo por la presentación del proyecto de obras del Parque Fotovoltaico.

El presidente español Pedro Sánchez invitó a Yamandú Orsi a un foro que reunirá a las principales organizaciones progresistas que se desarrollará el 17 y 18 de abril en Barcelona, denominado "Movilización Progresista Mundial". Además de Orsi, entre los invitados están el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

Orsi con niños de la escuela 44 de Sierras del Yerbal, departamento de Treinta y Tres.
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"Si no fuera porque tenemos una empresa pública como esta, no sé cómo andarían los costos de la energía hoy", dijo Orsi sobre UTE

Durante su primer año de mandato, Orsi estrechó lazos con Sánchez con quien se reunió primero en Chile y luego en Montevideo, donde ambos mandatarios firmaron en julio varios acuerdos de cooperación.

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