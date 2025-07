Orsi sobre diálogo social: "La idea es generar un abanico muy amplio de posibilidades, la idea es abrir siempre las puertas"

En diálogo con la prensa, el mandatario comentó que no le molestó la reacción de la oposición porque entiende que son las lógicas de la política.

En lo que respecta al lanzamiento del diálogo social, Orsi dijo que se trata de un amplio abanico de temas que son importantes para generar instancias de diálogo.

"Entendiendo las notas que me envían y la respuesta que me dieron, abramos la posibilidad diálogo para esta y otros temas más que me parece que es una linda oportunidad", dijo tras ser consultado sobre la postura de la oposición.

Y añadió: "Uno no tiene por qué andar insistiendo porque incluso escuché en sus mensajes que había temas de los que están acá que les interesan, entonces veremos. Yo voy a insistir siempre en dialogar, dialogar y dialogar y me consta que vamos a tener buena respuesta".

Reuniones con la oposición

A la hora 9:00 este jueves, el presidente Orsi recibirá en Torre Ejecutiva a Pablo Mieres, líder del Partido Independiente. Seguidamente, a la hora 11:00 recibirá al secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda.

En la tarde, a la hora 13:00 será el turno de Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. Posteriormente, a la hora 15:00 el diálogo será con el diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, y finalmente.

Por último, a la hora 17:00, concurrirá a Presidencia una delegación del Partido Nacional encabezada por el presidente del Directorio Álvaro Delgado.