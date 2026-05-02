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Nueva York abre la primera librería sin libros, íntegramente dedicada a los audiolibros

Los audiolibros se presentan en forma de tarjetas que pueden insertarse en lectores y escucharse por medio de auriculares.

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La empresa de edición sonora Audible abrió el viernes en Nueva York lo que presentó como la primera "librería sin libros", un espacio íntegramente dedicado a los audiolibros.

El local ha sido abierto por un mes, "una idea un poco loca", que "requirió bastante imaginación", reconoció el CEO de Audible, Bob Carrigan, a propósito de la llamada "Audible Story House".

Según explicó el objetivo de este espacio efímero es "dar vida a los audiolibros, en un entorno en el que se pueden descubrir obras nuevas y conectar con personas que, al igual que tú, se interesan por los grandes relatos".

Según la asociación de editores de audio de Estados Unidos (APA, por sus siglas en inglés), las ventas de audiolibros alcanzaron los 2.220 millones de dólares en 2024, casi el doble que cinco años atrás.

A nivel práctico, los audiolibros se presentan en forma de tarjetas que pueden insertarse en lectores y escucharse por medio de auriculares.

El lector ofrece algunos minutos del título elegido. Para acceder a la integralidad del audiolibro, hay que pasar por la aplicación móvil Audible.

La plataforma ofrece suscripciones de pago, compras por unidad y acceso gratuito a numerosos audiolibros, para aquellos que ya dispongan de una cuenta en Amazon.

La tienda quiere así encarnar la creciente popularidad del formato, y albergará decenas de eventos durante este mes, en particular mesas redondas y encuentros de autores con el público.

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