"Nos robaron otra vez!!!, segunda vez en 10 días!!!": farmacia colocó cartel manifestando "mucha impotencia y bronca"

"Aquí estaban nuestros perfumes y promociones y generamos más atención de la que esperábamos, pero NO con el público al que nos brindamos. Nos robaron otra vez!!!, segunda vez en 10 días!!!. Es una mezcla de mucha impotencia y bronca, pero felizmente no tuvimos daños más allá de lo material. Con la convicción de que solo podemos mirar hacia adelante, seguimos a tu servicio", reza el cartel.