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ZONA DE COLONIA Y FERNÁNDEZ CRESPO

"Nos robaron otra vez!!!, segunda vez en 10 días!!!": farmacia colocó cartel manifestando "mucha impotencia y bronca"

El local ubicado en la zona de Colonia y Fernández Crespo expresó su sentir tras los robos pirañas sufridos; uno de ellos fue el 31 de marzo y el otro el 7 de abril.

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Comerciantes de farmacia ubicada en la zona de Colonia y Fernández Crespo colocaron un cartel denunciando la rapiñas sufridas en el local.

"Aquí estaban nuestros perfumes y promociones y generamos más atención de la que esperábamos, pero NO con el público al que nos brindamos. Nos robaron otra vez!!!, segunda vez en 10 días!!!. Es una mezcla de mucha impotencia y bronca, pero felizmente no tuvimos daños más allá de lo material. Con la convicción de que solo podemos mirar hacia adelante, seguimos a tu servicio", reza el cartel.

El primer robo ocurrió el 31 de marzo y el segundo el 7 de abril. La farmacia está dentro de un club, por lo que es un lugar muy concurrido. Los delincuentes llegan en forma muy violenta y rápida, rompen vitrinas y comienzan a cargar los perfumes en bolsos.

robo pirana a farmacia: delincuentes explotaron el vidrio y se llevaron perfumes; dejaron una herramienta en la escena
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Robo piraña a farmacia: delincuentes explotaron el vidrio y se llevaron perfumes; dejaron una herramienta en la escena
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