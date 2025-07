Nicolás Olivera crítico con la interna del Partido Nacional y la dependencia de Lacalle Pou

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10 este martes, Olivera dijo que un partido donde uno mande y todos acaten no lo representa, y cuestionó que en el Partido Nacional solo se hable de “libertad” y no de “equidad, progresismo y justicia social”, términos que suele usar el Frente Amplio.

“Tampoco creo en un partido donde uno diga lo que hay que hacer y todos hagan lo que él diga. No creo en ese partido, por lo menos a mi no me representa ese partido”, dijo Olivera, y agregó: “Si queremos volver a no agarrar la calculadora y no depender permanentemente de otros, tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que pensar que hay otros modelos que han funcionado dentro de nuestro partido”.