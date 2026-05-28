Neymar se lesionó y es duda para el debut de Brasil en el Mundial 2026

Neymar sufrió una lesión muscular en la pantorrilla derecha y su recuperación llevará entre dos y tres semanas, informó este jueves el médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar. Su presencia en el debut del Mundial ante Marruecos está en riesgo.

Neymar, de 34 años, se perderá los amistosos que Brasil jugará contra Panamá, el domingo en Rio de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos y es complicado que llegue al estreno mundialista del Scratch el 13 de junio.

Una resonancia magnética "identificó una lesión muscular de grado dos", dijo el médico en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, próxima a Rio, donde la selección brasileña inició el miércoles su concentración para la Copa del Mundo.

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"Nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté liberado. Está en tratamiento intensivo y vamos evaluar día a día su evolución", agregó en una declaración ante la prensa.

Neymar se reportó el miércoles a la concentración de Brasil bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, pero estuvo ausente en el primer entrenamiento del equipo nacional.

Había sido baja en los últimos partidos de su club, el Santos, cuyo entrenador, Cuca, dijo que el atacante había sufrido una "lesión leve", un simple golpe.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar fue la gran sorpresa de la convocatoria de 26 jugadores del seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain jugó su último partido con la camiseta verdeamerela en octubre de 2023.

FUENTE: AFP.