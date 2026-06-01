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Homicidios en uruguay

Negro dijo que "se ve un denominador común" en los últimos homicidios: la "lucha de bandas criminales"

“Está dentro de las posibilidades que ocurran estas situaciones cuando la Policía interviene, reprime, encarcela a las bandas criminales”, señaló el ministro Carlos Negro.

Carlos Negro, ministro del Interior.

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Carlos Negro, ministro del Interior.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que “se ve un denominador común” en los homicidios de las últimas semanas: “la lucha de bandas criminales”.

“En estos homicidios, se ve un denominador común que es, seguramente, la lucha de bandas criminales. Intervenir territorios con presencia policial desarticulando bandas y encarcelando dirigentes de esas bandas, lo que ocasiona o puede ocasionar son luchas de los que aspiran a dirigir ese tipo de organizaciones. Eso ocasiona más violencia”, señaló este lunes al ser consultado por la prensa.

Y agregó: “Está dentro de las posibilidades que ocurran estas situaciones cuando la Policía interviene, reprime, encarcela a las bandas criminales”.

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Sobre estas muertes violentas, el ministro sostuvo que “hay varios factores para analizar”. Y aclaró: “Los análisis estadísticos deben realizarse de forma calendarizada, en periodos de tiempo que permitan sacar conclusiones, no en cortos periodos de tiempo, eso no otorga información relevante. Hay que ser muy cuidadosos”.

El jerarca manifestó preocupación sobre las causas de la violencia observada. “Hay que ver al final del semestre cuáles son los resultados y qué resultados sacamos”, indicó.

Respecto a la vigilancia y a los trabajos que hace la Policía, dijo: "Es básica la vigilancia, que la sociedad, que los vecinos, que la gente sepa que se encuentra custodiada, cuidada, vigilada. Es una sensación que da a la población seguridad. En eso estamos trabajando, para lograr que la prevención sea acompañada de la percepción de la prevención".

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Carlos Negro, ministro del Interior.

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