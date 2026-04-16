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VIVÍA EN PANDO

Murió a los 73 años Luis Alberto Muhlethaler, conocido como "El Colorado de Omar"

"El Colorado, un personaje del folclore uruguayo que, sin decir nada, marcó durante años la televisión del país", dijo Clara, la hija de Omar Gutiérrez.

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Murió Luis Alberto Muhlethaler, popularmente conocido como “El Colorado de Omar". Tenía 73 años y sufrió un paro cardíaco en el residencial de Pando de la Intendencia de Canelones donde residía.

Mulnedharer se convirtió en personaje televisivo en los programas del comunicador del maragato Omar Gutiérrez.

Desde el año 2020 sufrió episodios de quebranto de salud, sumados a problemas económicos.

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"Fue una persona que estuvo presente durante toda mi vida a través de mi padre, y por eso siento un cariño muy especial por el Colorado, alguien a quien quiero mucho. Esta situación, tan repentina, me invade de tristeza. Todos sabemos que la muerte es parte de la vida, pero no deja de doler", dijo a Clara Gutiérrez, hija de Omar, a Subrayado.

"Se va a quedar conmigo en los recuerdos que compartimos. El Colorado, un personaje del folclore uruguayo que, sin decir nada, marcó durante años la televisión del país. Quién no esperaba verlo en todo tipo de lugares y eventos, pasando por atrás con su bolsito?", agregó.

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