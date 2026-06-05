Murió el Indio Solari, legendario líder de Los Redonditos de Ricota

Este viernes murió el Indio Solari, el legendario fundador y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, informan los medios argentinos.

Con “Los Redondos” trascendió fronteras y se convirtió en mito viviente del rock mundial desde los años 80, cuando su popularidad escaló a niveles inéditos.

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En el 2015 reveló que tenía Parkinson y que se alejaría de los escenarios “por tiempo indefinido”. Allí comenzó la despedida de sus fanáticos en Argentina y el mundo.

Un año después lo hizo público en el recordado concierto de Tandil ante un mar de gente que lo abrazó en un pogo infernal.

“Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida”, dijo el Indio, recuerda este viernes el canal argentino TN.

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“Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, dijo en una de las pocas entrevistas que concedía.

El Indio Solari nació en Entre Ríos pero se radicó en La Plata, donde estudió y se formó como músico y rockero en la banda que formó en 1976 con Skay Beilinson, "Semilla" Bucciarelli, Tito Fargo, Willy Crook y Piojo Ávalo. Allí nació Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Los Redondos", como se resume a una banda que marcó un antes y un después en el rock por su fuerza arrolladora en los conciertos y una catarata de clásicos que siguen vigentes, como "Ji Ji Ji", el gran himno de los Ricoteros.

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