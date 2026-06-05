Ji Ji Ji, el himno de Los Redondos y "el pogo más grande del mundo", como lo definió el Indio Solari

El Indio Solari y Los Redonditos de Ricota dejaron a la música y el rock innumerables clásicos, como “Un poco de amor francés”, “La gran bestia pop”, “Mi perro dinamita”, “Un ángel para tu soledad”, “Masacre en el puticlub” y muchos más.

Pero el gran himno de “los Ricoteros” fue y es “Ji Ji Ji”, una canción que derivaba en “el pogo más grande del mundo”, como lo definió el propio Indio.

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, en Buenos Aires. Llevaba más de una década con Parkinson, una enfermedad que poco a poco lo alejó de los escenarios.

Argentina y el mundo del rock llora a uno de sus últimos y máximos ídolos, elevado a la categoría de mito y leyenda.