El Indio Solari y Los Redonditos de Ricota dejaron a la música y el rock innumerables clásicos, como “Un poco de amor francés”, “La gran bestia pop”, “Mi perro dinamita”, “Un ángel para tu soledad”, “Masacre en el puticlub” y muchos más.
Ji Ji Ji, el himno de Los Redondos y "el pogo más grande del mundo", como lo definió el Indio Solari
“El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido, vas en la oscura multitud desprevenido”, cantaba el Indio Solari en Ji Ji Ji, el gran himno de Los Redondos.
Pero el gran himno de “los Ricoteros” fue y es “Ji Ji Ji”, una canción que derivaba en “el pogo más grande del mundo”, como lo definió el propio Indio.
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Murió el Indio Solari, legendario líder de Los Redonditos de Ricota
Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, en Buenos Aires. Llevaba más de una década con Parkinson, una enfermedad que poco a poco lo alejó de los escenarios.
Argentina y el mundo del rock llora a uno de sus últimos y máximos ídolos, elevado a la categoría de mito y leyenda.
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