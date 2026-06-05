Hallaron un cuerpo en el arroyo Miguelete cuando hacían limpieza por el Día del Ambiente

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policía trabaja en el lugar del hallazgo este viernes.

Un cuerpo fue encontrado en la mañana de este viernes en el arroyo Miguelete, a la altura del barrio Lavalleja Sur, cerca del cruce con Avenida Batlle y Ordóñez.

La Policía aguarda en el lugar la llegada de Bomberos para extraer del agua el cadáver y a Policía Científica para que realice las pericias correspondientes, constató Subrayado en el lugar.

El hallazgo ocurrió cuando personal de la Intendencia de Montevideo realizaba, desde las diez de la mañana, una limpieza en el arroyo, en coincidencia con el Día Mundial del Ambiente que se celebra este 5 de junio.

La Intendencia había informado que haría una "renaturalización de la ribera del arroyo Miguelete y una charla sobre la importancia de los cursos de agua". Está previsto que a la actividad concurra a las 11:00 el intendente Mario Bergara y el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou. La prensa fue convocada.

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