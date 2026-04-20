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TENÍA 86 AÑOS

Murió el actor Luis Brandoni, uno de los grandes del cine, el teatro y la televisión de Argentina

Luis Brandoni acababa de cumplir 86 años, y con seis décadas de trayectoria, era uno de los grandes actores de Argentina, protagonista de películas y obras de teatro icónicas.

Luis Brandoni en 2019. Foto: AFP

Luis Brandoni en 2019. Foto: AFP

Luis-Brandoni-empanadas

En la pasada medianoche se informó en Argentina que había fallecido Luis Brandoni, uno de los grandes actores del cine, el teatro y la televisión de ese país, que trascendió fronteras y se transformó en referente de la región e Iberoamérica.

De inmediato las redes sociales se llenaron de saludos y homenajes, para uno de los actores más reconocidos y respetados de Argentina tras 60 años de trayectoria con películas y obras de teatro icónicas. También se volvió un actor global con series de gran éxito en la TV por streaming.

El sábado 18 había cumplido 86 años. Estaba internado desde el 11 de abril tras una caída en su casa que le provocó un hematoma subdural. Su salud se deterioró en los últimos días y falleció en la pasada madrugada.

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Por estos días protagonizaba junto a Soledad Silveyra la obra “¿Quién es quién?" en teatro, y según informan medios argentinos, ya preparaba la segunda temporada de la serie "Nada".

TRAYECTORIA BRANDONI

El multipremiado actor saltó a la fama por películas históricas como Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo y Cien veces no debo (1990), recuerda el canal TN. En los últimos años destacó en títulos como Mi obra maestra (2018) y Convivencia (2022).

Tras la noticia de su fallecimiento, muchos en las redes sociales recuerda la icónica escena de las empanadas en Esperando la Carroza, cuando se lamenta de que una familia pobre tenía solo tres empanadas para comer, y él se estaba comiendo una: “Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas”.

Uno de sus amigos de toda la vida, Carlos Rottemberg, fue quien informó en redes de la muerte de Brandoni. Lo hizo desde la cuenta de Multiteatro:

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