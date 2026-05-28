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GIRA "LO QUE EL SECO NO DIJO"

Más de 45.000 personas disfrutaron del show de dos horas y media de Arjona en el Centenario

El frío y la niebla no impidieron que el público uruguayo coreara las canciones del guatemalteco, que regresó a Uruguay a 3 años de su último recital.

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Fue una noche histórica para todos los fans, porque cada presentación queda en el recuerdo. Ricardo Arjona volvió a pisar el escenario en el Estadio Centenario y el frío y la niebla no impidieron el disfrute.

El guatemalteco regresó a 3 años de su último show y con su gira: "Lo que el seco no dijo", calificado como la producción más ambiciosa de toda su carrera.

Durante un show de dos horas y media, Arjona hizo cantar a 45.000 personas. Un coro multitudinario que se fue enamorado de su música e interpretaciones.

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Como broche de oro, el artista se despidió del escenario luciendo un poncho tradicional que le obsequió el fans club oficial de Uruguay, un gesto que desató la ovación de la tribuna.

Demostrando su amor por nuestro país, el músico eligió quedarse a dormir en Montevideo para descansar tras el enorme despliegue antes de continuar con su viaje internacional.

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