Ministra Lazo puso "a disposición todos los recursos, voluntades y capacidades necesarios" luego de atentado a Ferrero

"Reafirmamos nuestro compromiso de poner a disposición todos los recursos, voluntades y capacidades necesarios", dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo, tras el atentado a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero.
La ministra es una de las convocadas por el presidente Yamandú Orsi para una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana en Torre Ejecutiva.
Además, la ministra llamó a "la unidad nacional" y dijo que se comunicó con la fiscal para hacer llegar su "solidaridad, tanto en lo personal como en lo institucional".
La ministra es una de las convocadas por el presidente Yamandú Orsi para una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana en Torre Ejecutiva en la que participarán los ministros del Interior, Carlos Negro, y la propia fiscal de Corte, Ferrero. También estarán el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el prosecretario, Jorge Díaz; y el director de la Secretaría de Inteligencia, Mario Layera.
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Red de Fiscales Antidrogas condenaron atentado a Ferrero
