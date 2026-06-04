Policías frustraron una rapiña en la noche de este miércoles en una farmacia ubicada en 18 de Julio y Yí, en el Centro de Montevideo.
Detuvieron a dos delincuentes mientras cometían una rapiña en una farmacia del Centro
Los rapiñeros se llevaban 20 perfumes pero fueron arrestados por policías y la mercadería quedó incautada. Tienen 19 y 20 años.
Los autores, dos jóvenes de 19 y 20 años, fueron arrestados dentro del local. Y les incautaron un bolso con 20 perfumes que pretendían robar, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Ambos usaban guantes para que no quedaran huellas dactilares en la escena.
Un testigo vio la situación y advirtió a policías que estaban en un operativo en las cercanías debido a una movilización que se realizaba entonces.
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Ambos detenidos —que no tienen antecedentes penales— quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 8.° turno, a cargo de Silvia Porteiro.
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