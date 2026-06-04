RECIBÍ EL NEWSLETTER
18 de Julio y yí

Detuvieron a dos delincuentes mientras cometían una rapiña en una farmacia del Centro

Los rapiñeros se llevaban 20 perfumes pero fueron arrestados por policías y la mercadería quedó incautada. Tienen 19 y 20 años.

Foto cedida a Subrayado. Arresto de los delincuentes dentro de la farmacia.

Foto cedida a Subrayado. Arresto de los delincuentes dentro de la farmacia.

Policías frustraron una rapiña en la noche de este miércoles en una farmacia ubicada en 18 de Julio y Yí, en el Centro de Montevideo.

Los autores, dos jóvenes de 19 y 20 años, fueron arrestados dentro del local. Y les incautaron un bolso con 20 perfumes que pretendían robar, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Ambos usaban guantes para que no quedaran huellas dactilares en la escena.

Un testigo vio la situación y advirtió a policías que estaban en un operativo en las cercanías debido a una movilización que se realizaba entonces.

joven herido de un disparo en la pierna durante una rapina: dos delincuentes le robaron la moto
Seguí leyendo

Joven herido de un disparo en la pierna durante una rapiña: dos delincuentes le robaron la moto

Ambos detenidos —que no tienen antecedentes penales— quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 8.° turno, a cargo de Silvia Porteiro.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA MAÑANA EN CASA | 22-11

El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
Canal 10 WEB

La luna en Capricornio
GRAN HERMANO | 31-05-2026

¡Salió la Bomba y volvió Sol!
Así Es Tu Día | 03-06-2026

La luna continúa en Capricornio
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Ciudad del Plata, San José.
Homicidio en san josé

Una joven de 19 años fue asesinada en Ciudad del Plata y hay un hombre de 21 años detenido
Foto: Subrayado. Viviendas INVE donde ocurrió el crimen, en Malvín Norte.
bebé baleado

Imputaron a un adolescente de 15 años por el intento de homicidio de un bebé en Malvín Norte
Balaceras en Las Acacias obligaron a suspender una práctica de fútbol infantil de AUFI Peñarol video
video registró las ráfagas

Balaceras en Las Acacias obligaron a suspender una práctica de fútbol infantil de AUFI Peñarol

Dejá tu comentario