Detuvieron a dos delincuentes mientras cometían una rapiña en una farmacia del Centro

Foto cedida a Subrayado. Arresto de los delincuentes dentro de la farmacia.

Policías frustraron una rapiña en la noche de este miércoles en una farmacia ubicada en 18 de Julio y Yí, en el Centro de Montevideo.

Los autores, dos jóvenes de 19 y 20 años, fueron arrestados dentro del local. Y les incautaron un bolso con 20 perfumes que pretendían robar, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Ambos usaban guantes para que no quedaran huellas dactilares en la escena.

Un testigo vio la situación y advirtió a policías que estaban en un operativo en las cercanías debido a una movilización que se realizaba entonces.

Ambos detenidos —que no tienen antecedentes penales— quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 8.° turno, a cargo de Silvia Porteiro.