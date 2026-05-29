Condenaron a 22 días de trabajo comunitario a conductor alcoholizado que embistió una camioneta e impactó contra un comercio

Condenaron a 22 días de trabajo comunitario al conductor que circulaba alcoholizado y que embistió a una camioneta y quedó incrustado en un comercio.

El conductor circulaba a contra mano por Mercedes y embistió a una camioneta que cruzaba Gaboto habilitada por el semáforo. Luego impactó contra un comercio y de milagro no embistió a tres personas que dormían en la calle.

El control de alcoholemia arrojó resultado 2,2. En el 2019 fue multado por exceso de velocidad y en 2023 por cruzar un semáforo en rojo.

El siniestro de tránsito ocurrió el pasado 10 de mayo sobre la hora 06.00 en Mercedes y Gaboto, en la zona del barrio Cordón.

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