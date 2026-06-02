MEC anunció cambios en fondos y premios nacionales de cultura: los detalles

El Ministerio de Educación y Cultura ( MEC ) anunció cambios en los fondos y premios nacionales de cultura con el fin de fortalecer su alcance en todo el país.

"Son modificaciones que refieren en algunos casos a mejoras de montos, en otros refieren a dar más diversidad en cuanto a las características territoriales, y a generar hasta donde sea posible las condiciones de mayor igualdad para que más gente acceda a estos fondos y estos tengan una prioridad fundamentalmente en el interior. Son fuentes de recursos que insisto tienen no al Estado haciendo cultura propia, sino generando posibilidades para que se desarrolle lo local hacia lo nacional", indicó el ministro de Cultura, José Carlos Mahía.

La directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, detalló que el MEC gestionará cinco fondos nacionales y tres premios nacionales. Dos de esos premios ya los tenemos en línea, que es el Premio Nacional de Artes Visuales, y el Premio Nacional a las Letras. A finales de esta semana vamos a estar publicando el Premio Nacional de Música".

Seguí leyendo Blancos convocarán a autoridades del MEC y Biblioteca Nacional por anuncios vinculados a mejoras de la institución

Entre las novedades está el Fondo Nacional de Museos. "Lo que vamos a estar compartiendo son innovaciones, modificaciones que hicimos con los distintos equipos de cultura, en las bases para estas herramientas que distribuyen en su totalidad aproximadamente 85 millones de pesos", agregó Vidal.

"Estamos aumentando la cantidad de las becas, estamos rompiendo un techo de titanio. Las becas desde su creación han estado en entorno de la cantidad de 60 y vamos a estar distribuyendo 108 becas", dijo.