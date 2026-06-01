Blancos convocarán a autoridades del MEC y Biblioteca Nacional por anuncios vinculados a mejoras de la institución

El diputado por el Partido Nacional, Fermín Farinha, informó que convocarán al ministro de Educación, Carlos Mahía, y a las autoridades de la Biblioteca Nacional a comisión de la cámara por anuncios vinculados a mejoras del organismo. También solicitarán la presencia del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Los cuestionamientos de la oposición se dan luego de los anuncios de las autoridades, sobre una reforma para "una biblioteca del futuro", que "había sido cerrada un año atrás por problemas graves edilicios, donde hasta el momento no se ha aportado un solo papel, un solo expediente, de las gestiones realizadas vinculado a ese tema, y de una inversión de 30 millones de dólares, que después fue 20, que fue 6 y que después quedaron en agua de borraja porque no se aportó ningún tipo de inversión ni de recursos, porque el propio director de OPP desmintió esos números calificándolo como un error de comunicación".