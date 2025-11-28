RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Mataron de varios disparos a un hombre en La Teja: buscan a los autores

El ataque a tiros fue en Heredia esquina Inclusa, en La Teja; desde allí la víctima fue trasladada al hospital del Cerro donde murió.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre, aún sin identificar, fue asesinado en la madrugada de este viernes en el barrio La Teja en Montevideo.

La víctima se encontraba en Heredia esquina Inclusa cuando fue atacada a tiros. La Policía escuchó los disparos y recorrió la zona hasta encontrar al hombre tirado en el suelo; fue trasladado al hospital del Cerro donde ingresó con múltiples impactos de bala y murió.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que, en la mañana de este viernes, el fallecido no había sido identificado.

En la escena trabajó personal de Policía Científica y de Homicidios, que tiene a cargo la investigación en conjunto con la Fiscalía de Homicidios de 3.° turno. La fiscal Adriana Edelman pidió recabar cámaras del lugar, entrevistar a testigos y otras diligencias.

Por estas horas se aguarda por el resultado de las pericias para avanzar en la investigación.

