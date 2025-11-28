Mataron de varios disparos a un hombre en La Teja: buscan a los autores

Un hombre, aún sin identificar, fue asesinado en la madrugada de este viernes en el barrio La Teja en Montevideo.

La víctima se encontraba en Heredia esquina Inclusa cuando fue atacada a tiros. La Policía escuchó los disparos y recorrió la zona hasta encontrar al hombre tirado en el suelo; fue trasladado al hospital del Cerro donde ingresó con múltiples impactos de bala y murió.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que, en la mañana de este viernes, el fallecido no había sido identificado.

En la escena trabajó personal de Policía Científica y de Homicidios, que tiene a cargo la investigación en conjunto con la Fiscalía de Homicidios de 3.° turno. La fiscal Adriana Edelman pidió recabar cámaras del lugar, entrevistar a testigos y otras diligencias.

Por estas horas se aguarda por el resultado de las pericias para avanzar en la investigación.