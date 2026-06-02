Condenaron a 22 años de cárcel a un hombre que mató a su pareja arrojándola de un séptimo piso

La Justicia Penal condenó a 22 años de cárcel al joven de 24 que mató a su pareja de 25 años, cuando el 19 de marzo de 2025 arrojó a la mujer desde el séptimo piso de un edificio de apartamentos en el complejo Euskal Erría en Malvín Norte.

El juez penal de 35º turno, Diego Martín González Camejo, dispuso la condena del hombre por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio. También se dispuso en carácter de reparación patrimonial a la víctima el pago de 12 salarios mínimos.

En el momento del crimen, la mujer de 25 años quedó totalmente inconsciente y murió en el lugar. El hombre fue derivado politraumatizado grave con custodia policial al Hospital de Clínicas, luego fue detenido y conducido a la Fiscalía de Homicidios, imputado y ahora finalmente condenado a 22 años de cárcel.