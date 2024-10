Manini Ríos: "Va a ser una realidad diferente si el Frente Amplio tiene o no mayoría parlamentaria"

Consultado sobre los posibles resultados de la elección de este domingo, Manini respondió: “Va a ser una realidad diferente si el Frente Amplio tiene o no mayoría parlamentaria, no es que me preocupe, será un dato de la realidad".

Acerca del futuro de la Coalición, agregó: “Vamos a apoyar a la Coalición Republicana, al candidato más votado, para el 24 de noviembre, entendiendo que no sería bueno volver atrás”.